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Зеленский хочет отправить преподавателей военных вузов на фронт

Зеленский хочет отправить преподавателей военных вузов на фронт

Global Look Press/The Presidential Office of Ukraine Владимир Зеленский, президентские полномочия которого истекли 20 мая 2024 года, хочет отправить на фронт преподавателей и административный персонал военных лицеев и вузов Украины.

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