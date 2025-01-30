Global Look Press/The Presidential Office of Ukraine Владимир Зеленский, президентские полномочия которого истекли 20 мая 2024 года, хочет отправить на фронт преподавателей и административный персонал военных лицеев и вузов Украины.
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