Появилось видео, как фанат из Мурино пробивается в машину к группе "Корни"

В автомобиль к группе "Корни" попытался залезть фанат. Об этом сообщает "Mash на Мойке". "В машину к группе "Корни" пытался пробиться буйный фанат из Мурино — решил, что на день рождения города он заслуживает исполнения собственного желания.
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