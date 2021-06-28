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Россия не смогла по-настоящему выдворить британский «Дефендер» из своих вод

Россия не смогла по-настоящему выдворить британский «Дефендер» из своих вод

Российская Федерация, да и, пожалуй, весь мир взбудоражены недавним инцидентом с британским эскадренным миноносцем HMS «Дефендер», который вторгся в территориальные воды нашей страны, испытав на прочность нервы сотрудников Федеральной службы ….

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