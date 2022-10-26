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США передали Киеву два зенитных ракетных комплекса NASAMS.

Два зенитных ракетных комплекса (ЗРК) NASAMS были переданы Киеву властями США. Такое утверждение сделал 25 октября генеральный директор производителя NASAMS, американской компании Raytheon Technologies, Грег Хейес в интервью телекомпании CNBC.

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