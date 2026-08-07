В Запорожской области объявлен режим ЧС из-за сбоев электроснабжения после ударов ВСУ

На территории Запорожской области объявлен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) техногенного характера регионального уровня из-за сбоев в электроснабжении в результате ударов украинских вооруженных формирований.
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