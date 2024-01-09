Самый громкий скандал в российском шоу-бизнесе: куда пропал избивавшую Валерию ее экс-муж Шульгин

Еще в 1990-х публика узнала об Александре Шульгине, как о талантливом продюсере. Ведь благодаря ему на российской сцене засияла певица Валерия, Алевтина Егорова и многие другие отечественные исполнительницы.
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