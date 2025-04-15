Норрис совсем не похож на фаворита «Ф-1» – посмотрите, сколько ошибок!

Впервые в карьере лидер «Макларена» Ландо Норрис начал сезон в статусе одного из главных претендентов на чемпионский титул: за межсезонье английская команда улучшила болид и заметно оторвалась от конкурентов по чистой скорости.
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