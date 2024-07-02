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Военное обозрение

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Российские войска продвинулись примерно на 1,6 км за сутки в районе села Макеевка, подойдя вплотную к этому населённому пункту

Российские войска продвинулись примерно на 1,6 км за сутки в районе села Макеевка, подойдя вплотную к этому населённому пункту

Зафиксирован очередной успех ВС РФ на северо-западе Луганской Народной Республики.

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