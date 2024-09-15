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Polymarket: шансы Трампа на победу на выборах повысились после второго покушения

Polymarket: шансы Трампа на победу на выборах повысились после второго покушения

Американские букмекеры повысили шансы экс-президента США и кандидата-республиканца Дональда Трампа на победу на предстоящих выборах президента после второго предполагаемого покушения на него, сообщает Polymarket.

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