Polymarket: шансы Трампа на победу на выборах повысились после второго покушения

Американские букмекеры повысили шансы экс-президента США и кандидата-республиканца Дональда Трампа на победу на предстоящих выборах президента после второго предполагаемого покушения на него, сообщает Polymarket.
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