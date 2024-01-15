От всей души: люди искусства для старшего поколения.

В рамках новогодней благотворительной акции ´От всей души´ в ТЦСОН Первомайского района г. Бобруйска прошли рождественские встречи для посетителей отделения дневного пребывания для граждан пожилого возраста.
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