Тимофеева подчеркнула важность религиозного «фронта»

В настоящее время религиозный фронт стал не менее важным, чем военный, предпринимаются различные попытки рассорить народы и вбить клин между конфессиями, заявила 18 октября председатель Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Тимофеева в ходе круглого стола с участием представителей Русской православной церкви.