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Холанд оформил 5-й хет-трик за сезон – за тайм с «Лейпцигом»

Холанд оформил 5-й хет-трик за сезон – за тайм с «Лейпцигом»

Эрлинг Холанд оформил хет-трик за первый тайм матча «Манчестер Сити» – «Лейпциг». На 22-й минуте норвежец реализовал пенальти за игру защитника Бенджамина Хенрихса рукой.

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