Новые комплексы фотовидеофиксации нарушений установят на трассе М-8

На трассе М-8 "Холмогоры" установят новые комплексы фотовидеофиксации нарушений ПДДВ 2025 году по региональному проекту "Безопасность дорожного движения" входящему в новый нацпроект "Инфраструктура для жизни" на федеральной трассе М-8, на территории Архангельской области, будут установлены новые комплексы фото и видеофиксации нарушений ПДД.