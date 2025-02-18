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Новые комплексы фотовидеофиксации нарушений установят на трассе М-8

Новые комплексы фотовидеофиксации нарушений установят на трассе М-8

На трассе М-8 "Холмогоры" установят новые комплексы фотовидеофиксации нарушений ПДДВ 2025 году по региональному проекту "Безопасность дорожного движения" входящему в новый нацпроект "Инфраструктура для жизни" на федеральной трассе М-8, на территории Архангельской области, будут установлены новые комплексы фото и видеофиксации нарушений ПДД.

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