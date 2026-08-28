Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 776 подписчиков

В трех новых центрах женского здоровья пройдут Дни открытых дверей

В трех новых центрах женского здоровья пройдут Дни открытых дверей

В трех центрах женского здоровья Москвы 5 и 6 сентября пройдут Дни открытых дверей, в рамках которых можно будет узнать о работе учреждений и лично пообщаться со специалистами, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии