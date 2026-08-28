В трех новых центрах женского здоровья пройдут Дни открытых дверей

В трех центрах женского здоровья Москвы 5 и 6 сентября пройдут Дни открытых дверей, в рамках которых можно будет узнать о работе учреждений и лично пообщаться со специалистами, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.