В трех новых центрах женского здоровья пройдут Дни открытых дверей

В трех центрах женского здоровья Москвы 5 и 6 сентября пройдут Дни открытых дверей, в рамках которых можно будет узнать о работе учреждений и лично пообщаться со специалистами, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
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