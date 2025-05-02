ВС Вадим Скоробогатов А хохлам видать насрать...Они по лесам прятаться будут..И от туда гадить России...Как после ВОВ.

Надежда Новопашина Если все всё знают: они собирают кулак, сколько чего приготовлено? Так почему эту всё не уничтожить заранее? зачем нужно ждать нападения? Объясните, кто понимает!