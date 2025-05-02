Военный обозреватель Михаил Звинчук выразил уверенность в том, что Киев готовит масштабную диверсионную операцию на территории Крыма.
Киев готовит большую провокацию: ВСУ нацелились на Крым — эксперт раскрыл детали
Комментарии
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ВС
Вадим Скоробогатов
А хохлам видать насрать...Они по лесам прятаться будут..И от туда гадить России...Как после ВОВ.
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11 час.
Надежда Новопашина
Если все всё знают: они собирают кулак, сколько чего приготовлено? Так почему эту всё не уничтожить заранее? зачем нужно ждать нападения? Объясните, кто понимает!
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4 час.
Валентин Щербаков
Может надо сначала взорвать Банковую, Верховную раду, ГРУ, МО, тоннель в Карпатах, а потом посмотрим на их наглые заявления про теракты....
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1 час.
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