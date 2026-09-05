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Царьград

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Камиля Табеева: дефицит витамина D повысит риск заболеваний

Камиля Табеева: дефицит витамина D повысит риск заболеваний

Камиля Табеева из Европейского медицинского центра предупреждает о последствиях дефицита витамина D. Отсутствие витамина сказывается на костях, мышцах и иммунной системе, увеличивает риск диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и депрессии.

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