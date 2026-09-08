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Крымская газета

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В западной части 8 сентября Ялты пройдут учения

В западной части 8 сентября Ялты пройдут учения

В западной части Ялты сегодня пройдут учения, предупредили в ЕДДС города. "В западном районе муниципального округа может быть шумно  до 13:30  и с 16:00 до 17:30.

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