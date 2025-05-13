Засуха и заморозки в апреле привели к уничтожению части урожая зерновых в Крыму. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя директора по научной работе Научно-исследовательского института сельского хозяйства Крыма Людмилу Радченко.
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