Трудовые мигранты в России начнут платить налоги за неработающих членов семьи

Трудовые мигранты в России с 1 января 2027 года начнут уплачивать налоги за своих неработающих родственников, проживающих на территории страны.
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Потом десять лет будем приводить в соответствие размер их налогов с размером трат на их содержание...???
А о размере и налоговой базе этого налога ни слова...(((
России не нужны семьи мигрантов вообще.они должны жить в их республиках.
ну дай то Бог