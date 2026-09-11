Театр абсурда
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Театр абсурда

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Трудовые мигранты в России начнут платить налоги за неработающих членов семьи

Трудовые мигранты в России начнут платить налоги за неработающих членов семьи

Трудовые мигранты в России с 1 января 2027 года начнут уплачивать налоги за своих неработающих родственников, проживающих на территории страны.

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