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Татар-информ

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В Архангельской области в ДТП с тремя автомобилями погибли 13 человек

В Архангельской области в ДТП с тремя автомобилями погибли 13 человек

В Архангельской области в ДТП с микроавтобусом, лесовозом и легковой машиной погибли 13 человек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на СУ СК России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

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