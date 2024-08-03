БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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1520. Диверсанты российских железных дорог

1520. Диверсанты российских железных дорог

Необходимое предисловиеТак получилось, что с момента последней публикации на эту тему, железнодорожную, прошел практически год.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Какая  страшная  картина  на  ЖД
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15 час.
АНГЕЛ АНГЕЛ
Это закономерность &quot;рыночной&quot; экономики и &quot;эффективных&quot; глав, топ менеджеров высшего с среднего звена... Нужны производственники профессионалы, а не еб..ри теоретики , воры и коррупционеры... Прежде чем пилить и разворовывать средства, надо их еще и уметь заработать, а вот тут то серого вещества нынешним рулилам бизнеса, власти политиков и чиновников не хватает... Точнее беда полное отсутствие....
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15 час.
Леонид Никитин
Нам чуток приоткрыли окошечко, чтобы заглянуть в министерство обороны, просто уже терпеть было не возможно. Народ в ауте! Такого воровства никогда не было, ни при царе, ни при советах! Триллионы! Воровали деньги ж/д составами. И что, вы думаете в других ведомствах и конторах лучше? Нет, возможно даже хуже! Вся чиновная рать дорвалась, можно безнаказанно грабить и обогащаться за счет народа и своих тружеников. Так везде! И никто не представляет как это возможно изменить. Ведь 99% всяческих реорганизаций, оптимизаций и прочих акций, делается не для дела и улучшения работы, а для обогащения конкретных людей!
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15 час.

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