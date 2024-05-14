Повышение ставки ЦБ и изменения для длинных вкладов. Обзор Банки.ру

Банк России на последнем заседании рассматривал сценарий повышения ставки до 17% в качестве альтернативы сохранения нынешних 16%, следует из опубликованного вчера резюме обсуждения на совете директоров регулятора, которое проанализировал «Коммерсант».
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