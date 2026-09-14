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Калужские новости

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В Калужской области задержали мужчину с взрывным устройством

В Калужской области задержали мужчину с взрывным устройством

Мужчина отделил боевую часть от сбитого беспилотника и планировал использовать её в личных целях. Изъятое взрывное устройство могло причинить серьезный вред людям и имуществу.

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