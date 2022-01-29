В лобовом ДТП под Волгоградом погиб водитель иномарки

Авария случилась утром на трассе Урюпинск — хутор Алексиковский. По информации ГУ МВД России по Волгоградской области, 40-летняя женщина за рулём Hyundai Santa Fe не справилась с управлением и выехала на встречку, где столкнулась с Renault Logan.
Авария случилась утром на трассе Урюпинск — хутор Алексиковский. По информации ГУ МВД России по Волгоградской области, 40-летняя женщина за рулём Hyundai Santa Fe не справилась с управлением и выехала на встречку, где столкнулась с Renault Logan.
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