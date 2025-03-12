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«Антифа-Z»: Как Украина расколола российское антифашистское движение

«Антифа-Z»: Как Украина расколола российское антифашистское движение

RTVI рассказывает, как события на Украине сказались на российском антифа-движении, где бывшие соратники, еще вчера участвовавшие в драках с ультраправыми на улицах российских городов, сошлись в схватке уже друг с другом в окопах Донбасса.

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Комментарии
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АЛЕКСАНДР Крымский
Антифа это защитники грязножопых ишаков. Их пидоров и нужно пиздить вместе с ишаками.
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22 час.
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