«Антифа-Z»: Как Украина расколола российское антифашистское движение

RTVI рассказывает, как события на Украине сказались на российском антифа-движении, где бывшие соратники, еще вчера участвовавшие в драках с ультраправыми на улицах российских городов, сошлись в схватке уже друг с другом в окопах Донбасса.
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