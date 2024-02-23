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Крымская газета

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Как вчерашние мальчики становятся защитниками своей Родины

Как вчерашние мальчики становятся защитниками своей Родины

Доблестный путь защитника Отечества обычно начинается со службы по призыву. И в 56-м гвардейском десантно-штурмовом ордена Великой Отечественной войны I степени полку придают огромное значение работе с подрастающим поколением.

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