ФАС возбудила дело в отношении Сбербанка из-за рекламы вклада

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лариса

Как реклама Сбера задолбала!Надо пролонгировать вклад,5 минут работы,но нужно прослушать обязательную инфу о кредитных картах.Банк знает о доходах и присылает предложение кредита,по которому платить в месяц 23 тыс.А как же квартплата,на продукты надо,расходы свои и отдать за кредит?Скажите,люди добрые,там дураки сидят?