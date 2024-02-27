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Парламентская газета

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ФАС возбудила дело в отношении Сбербанка из-за рекламы вклада

ФАС возбудила дело в отношении Сбербанка из-за рекламы вклада

Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении Сбербанка по признакам нарушения закона о рекламе.

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Комментарии
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л
лариса
Как реклама Сбера задолбала!Надо пролонгировать вклад,5 минут работы,но нужно прослушать обязательную инфу о кредитных картах.Банк знает о доходах и присылает предложение кредита,по которому платить в месяц 23 тыс.А как же квартплата,на продукты надо,расходы свои и отдать за кредит?Скажите,люди добрые,там дураки сидят?
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