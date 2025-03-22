"Если прыгнешь, улетишь в космос". Астрономы измерили высоту скачка, если вы вдруг окажетесь на спутнике Марса

Голубая планета, пожалуй, это единственное место в Солнечной системе, где человек смог бы жить. На Земле есть атмосфера, пресная вода, ресурсы, а ещё — комфортная гравитация, к которой привыкли все живые организмы на Земле в процессе эволюции.