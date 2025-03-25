Минобороны показало кадры освобождения села Срибное в ДНР

Кадры освобождения российскими войсками села Срибное в ДНР обнародовало министерство обороны РФ.По информации оборонного ведомства, ВСУ заминировали подходы к селу и использовали для его удержания ударные дроны и артиллерию.
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