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Минобороны показало кадры освобождения села Срибное в ДНР

Минобороны показало кадры освобождения села Срибное в ДНР

Кадры освобождения российскими войсками села Срибное в ДНР обнародовало министерство обороны РФ.По информации оборонного ведомства, ВСУ заминировали подходы к селу и использовали для его удержания ударные дроны и артиллерию.

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