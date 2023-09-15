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"Бабье лето" организует жаркие выходные уссурийцам (интерактивная метеокарта)

"Бабье лето" организует жаркие выходные уссурийцам (интерактивная метеокарта)

В Приморье вступило в свои законные права "бабье лето". В ближайший уикенд в Уссурийске воцарится практически летняя погода, с характерной жарой и теплым дождем, сообщили ИА UssurMedia синоптики Примгидромет.

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