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В Перми продлили ограничение движения на шоссе Космонавтов до октября

В Перми продлили ограничение движения на шоссе Космонавтов до октября

Ограничение действует в связи с дорожным строительством на автомобильной дороге.Министерство транспорта Пермского края продлило ограничение движения транспорта на шоссе Космонавтов до 1 октября 2024 года.

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