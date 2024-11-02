В Челябинске пройдет минимум 11 новогодних спектаклей и мюзиклов. Афиша

Серия новогодних представлений в театрах Челябинска стартует с 14 декабря. Горожан ожидают легендарный балет «Щелкунчик», «Рождественский бал» и множество детских спектаклей и мюзиклов о добре и зле, а также спасении Нового года от недругов.
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