Решетников спрогнозировал тяжелый удар по мировым рынкам из-за США и Ирана

Министр экономического развития Максим Решетников отметил, что раскол в международной торговле, вызванный санкционными ограничениями, окажет отрицательное воздействие на государства Запада, поскольку они тесно встроены в глобальную экономическую систему.
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