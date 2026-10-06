В Татарстане задержали замначальника угрозыска Ямпольского за взятку в ₽100 млн

Замначальника уголовного розыска МВД по Татарстану Олеся Ямпольского задержали за получение взяток на сумму более 100 млн рублей.
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