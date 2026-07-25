Секрет крышек для консервации: Стоит ли переплачивать за золотистые варианты

Золотистые крышки выглядят дороже - но действительно ли они это оправдывают? В сезон домашних заготовок разница между белыми и золотистыми крышками важнее эстетики: цвет сигнализирует о типе защиты и влияет на устойчивость банки к кислотам и соли.
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