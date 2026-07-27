Thai Post: в Таиланде задержали находящегося в международном розыске россиянина

Сотрудники Иммиграционного бюро Королевской полиции Таиланда задержали гражданина России, объявленного в международный розыск по подозрению в руководстве крупной транснациональной организованной преступной группировкой.
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