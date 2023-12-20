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В ЕC заявили, что санкции против РФ не отменят после завершения боев на Украине

В ЕC заявили, что санкции против РФ не отменят после завершения боев на Украине

Евросоюз не будет отменять санкции против России даже после полного завершения боевых действий на Украине и подписания соглашения о мире, передает ТАСС, ссылаясь на дипломатический источник в миссии одной из европейских стран в Брюсселе.

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Комментарии
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Анастасия Гончарова
низкий вам поклон за ваши санкции родные вы наши долбоебы!!!! Так бы и стояли на месте без них ,а так во всех сферах у нас развитие пошло да еще и как! эх вы недоумки вы думаете эти санкции для нас тормоз? ваши санкции благо для России нашей родной и любимой ,а для вас погибель ! На вас клином свет не сошелся ,вы не главные на этой планете,РОССИЯ будет первой в мире!!! Goodbye motherfuckers !!!😇😀😅🤣🤣🤣
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