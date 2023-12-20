Евросоюз не будет отменять санкции против России даже после полного завершения боевых действий на Украине и подписания соглашения о мире, передает ТАСС, ссылаясь на дипломатический источник в миссии одной из европейских стран в Брюсселе.
В ЕC заявили, что санкции против РФ не отменят после завершения боев на Украине
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Анастасия Гончарова
низкий вам поклон за ваши санкции родные вы наши долбоебы!!!! Так бы и стояли на месте без них ,а так во всех сферах у нас развитие пошло да еще и как! эх вы недоумки вы думаете эти санкции для нас тормоз? ваши санкции благо для России нашей родной и любимой ,а для вас погибель ! На вас клином свет не сошелся ,вы не главные на этой планете,РОССИЯ будет первой в мире!!! Goodbye motherfuckers !!!😇😀😅🤣🤣🤣
Ответить
17 час.
Свежие комментарии