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Трамп признал заслуги Овечкина перед мировым хоккеем

Трамп признал заслуги Овечкина перед мировым хоккеем

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным высоко оценил вклад хоккеиста Александра Овечкина в мировой спорт.

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