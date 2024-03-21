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Секретарь СНБО Украины в оскорбительной форме высказался о спецпредставителе Китая

Секретарь СНБО Украины в оскорбительной форме высказался о спецпредставителе Китая

Выступая на украинском телеканале «Рада», секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов (внесён в санкционный список РФ) позволил себе нецензурное высказывание относительно спецпредставителя Китая по Евразии Ли Хуэя.

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