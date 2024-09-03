Как не отравиться съедобными грибами. В Роспотребнадзоре дали советы для любителей тихой охоты

Полезные советы с началом грибного сезона дали специалисты Управления Роспотребнадзора Карелии. Основная причина грибных отравлений, говорят в ведомстве, это неумение распознавать съедобные и ядовитые грибы, неправильное приготовление блюд из некоторых съедобных грибов.
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