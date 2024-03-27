Кафе "Чайхана", предполагаемый хозяин которой Алишер Касимов арестован по делу о теракте в "Крокус сити холле", закрылась.
РИА Новости: "Чайхану" фигуранта дела о теракте в "Крокус Сити Холле" закрыли
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Валерий Ребров
Ну вот еще один незаменимый специалист с Российским паспортом
Ответить
15 час.
ТБ
Татьяна Бутова
Уверена, что в налоговой его чайхана и, наверное, всех таких чайханистов не зарегистрированы. Хотелось бы знать информацию о том, где работают мигранты из средней азии. Официально работают. Платят налоги и пр. Почему у нас создана такая кормушка не только для отдельных семей, но и для террористов? Почему до сих пор есть безразмерные для прописки квартиры? Почему у нас полным-полно незарегистрированных и не допущенных в Россию мигрантов? Почему они рожают у нас по 8 детей? Почему их дети бьют наших детей? Может пора наводить порядок.
Ответить
13 час.
Свежие комментарии