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Малашковец обратился к ВККС с заявлением о назначении на второй срок

Малашковец обратился к ВККС с заявлением о назначении на второй срок

Председатель Челябинского областного суда Вячеслав Малашковец обратился в Высшую квалификационную коллегию судей РФ (ВККС) с заявлением о предоставлении рекомендации для продолжения своей деятельности на занимаемом им посту.

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