Стало известно о возобновлении США ряда отмененных программ помощи USAID

Reuters: США возобновят по меньшей мере шесть отмененных программ помощи USAIDСоединенные Штаты Америки возобновят по меньшей мере шесть ранее отмененных программ помощи USAID в Ливане, Сирии, Сомали, Иордании, Ираке и Эквадоре.