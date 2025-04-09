Стало известно о возобновлении США ряда отмененных программ помощи USAID

Reuters: США возобновят по меньшей мере шесть отмененных программ помощи USAIDСоединенные Штаты Америки возобновят по меньшей мере шесть ранее отмененных программ помощи USAID в Ливане, Сирии, Сомали, Иордании, Ираке и Эквадоре.
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