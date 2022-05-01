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Это было опасно! Анджелину Джоли экстренно эвакуировали из Львова после звука сирен

Это было опасно! Анджелину Джоли экстренно эвакуировали из Львова после звука сирен

Вчера интернет был полон новостями о прибытии во Львов голливудской звезды Анжелины Джоли (Angelina Jolie), ролик с которой из обычной местной кофейни разлетелся по всем социальным сетям.

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