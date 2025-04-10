Возможная пандемия грибковых инфекций: почему ВОЗ обращает внимание на эту угрозу Юлия ЧелкановаИнфекция, вызванная грибками, представляет собой одну из нарастающих угроз для здоровья человечества, о чем предупреждает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).