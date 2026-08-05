Energy Transfer увеличила квартальную EBITDA на 31% и подняла годовой прогноз

Один из крупнейших американских операторов энергетической инфраструктуры Energy Transfer LP опубликовал финансовый отчет за второй квартал 2026 года, продемонстрировав существенный рост всех ключевых финансовых и операционных метрик.
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