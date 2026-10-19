Инцидент произошел в Стерлитамаке. В ФСБ рассказали подробности. Сотрудники УФСБ по Республике Башкортостан пресекли подготовку террористического акта на одном из промышленных предприятий Стерлитамака.
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