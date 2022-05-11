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Мария Захарова назвала экстремистской резолюцию сейма Литвы о признании России «террористическим государством»

Мария Захарова назвала экстремистской резолюцию сейма Литвы о признании России «террористическим государством»

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала экстремистской резолюцию литовского парламента о признании РФ «террористическим государством».

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