Мария Захарова назвала экстремистской резолюцию сейма Литвы о признании России «террористическим государством»

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала экстремистской резолюцию литовского парламента о признании РФ «террористическим государством».
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