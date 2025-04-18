Кулич с изюмом или цукатами: что о тебе говорит любимая пасхальная начинка

Перед Пасхой все мысли только о нем — о куличе. Воздух наполняется ароматом свежей выпечки, перед глазами разноцветная глазурь, а на языке — вкус мягкого теста с… цукатами или изюмом? А может с шоколадом или вообще кремом маскарпоне? Как говорится, скажи нам свою любимую пасхальную добавку, и мы скажем, кто ты.
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