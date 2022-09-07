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Манижа и Ладо Кватания поженились

Манижа и Ладо Кватания поженились

Певица Манижа и режиссер Ладно Кватания поженились. Их свадьба прошла накануне в Подмосковье, на Николиной горе, об этом рассказала Ксения Собчак в своем телеграм-канале "Кровавая барыня".

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